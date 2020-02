Onlangs rolde de 7.000.000e Skoda Octavia van de band. Dit populaire model werd in 1959 gelanceerd en is intussen aan zijn vierde generatie toe.

Deze 7.000.000e Skoda Octavia werd geproduceerd in de belangrijkste fabriek van Skoda, in Mlada Boleslav, Tsjechië. De eerste generatie dateert van 1959, toen het land nog Tsjecho-Slowakije heette. De Octavia was toen een klassiek model met de motor vooraan en achterwielaandrijving, en werd niet alleen in het thuisland, maar ook ver buiten de landsgrenzen, tot in het Westen toe verkocht.

De volgende modellen kregen de motor achteraan, een concept dat in die tijd vrij populair was en ook terug te vinden was bij merken als Renault, Fiat, Simca en Volkswagen. De eerste 'moderne' Octavia heeft een directe link met het huidige model en was tevens de eerste Skoda die onder de koepel van de Volkswagen Groep werd ontwikkeld in het midden van de jaren 90. De wagen maakte toen al gebruik van het platform en de technologie van de toenmalige VW Golf en had als belangrijke troeven een zeer grote koffer en een uiterst competitieve prijs.

Vorig jaar produceerde Skoda 363.700 Octavia's. De vierde generatie van dit model werd in november 2019 in Praag onthuld.(Belga)

