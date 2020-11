Skoda heeft een wereldwijd patent verkregen voor een ingenieus verlicht systeem voor de vergrendeling van de gordels. De verlichting biedt extra veiligheid en moet vooral voor kinderen bijkomende visuele duidelijkheid bieden.

De verlichte gespen zijn voorzien van een heldere transparante knop (die de traditionele rode uitwerpknop vervangt) met geïntegreerde leds. Als er niemand op de stoel zit, lichten ze wit op om de passagier aan te geven waar de gesp zich bevindt, wat vooral in donkere omstandigheden een interessant hulpmiddel kan zijn. Ook mensen die toevallig hun bril zijn vergeten, hebben baat bij de duidelijke verlichting. Wanneer een passagier op de stoel zit, worden de LED's rood, wat aangeeft dat de inzittende zijn veiligheidsgordel moet vastmaken. Als de gesp eenmaal is vastgeklikt, verkleurt het licht even groen om aan te geven dat de gesp correct is vergrendeld om vervolgens weer wit op te lichten. Voor volwassenen is het dragen van een veiligheidsgordel een reflex geworden en deze nieuwe technologie is ook voor hen nuttig omdat ze in één oogopslag kunnen zien of hun kinderen al dan niet correct zijn vastgeklikt voor de auto wordt gestart. Skoda zegt dat niet in zijn persbericht, maar dit systeem moet altijd worden gecombineerd met de gordelverklikker die wordt geactiveerd wanneer de auto in beweging komt. (Belga)

