Skoda maakt motoren voor VW

Volkswagen en Audi zetten vol in op elektroaandrijving en daarom verschuift de productie en de ontwikkeling van verbrandingsmotoren binnen de VW-groep naar het Tsjechische Skoda.

VW gaf al aan dat de ontwikkeling van verbrandingsmotoren niet zou worden verdergezet. Logisch want het elektrische ID.-gamma blijft groeien. Anderzijds wordt de (verdere) ontwikkeling van verbrandingsmotoren niet helemaal gestaakt, maar doorgesluisd naar dochteronderneming Skoda die over de nodige expertise beschikt.

Geen diesel

Dat merk is voortaan verantwoordelijk voor de MPI en de TSI-benzinemotoren van de EA 211-familie en dan hebben we het over de motoren met een volume van 1 tot 1,6 liter (48 tot 115 kW). Deze krachtbronnen draaien op benzine, ethanol of CNG en er worden eveneens mild hybride exemplaren van gebouwd.

Deze motoren worden in zeven merken gemonteerd, goed voor 50 modellen binnen de VW-groep. Het is niet de eerste keer dat Volkswagen rekent op de expertise van Skoda op vlak van motorontwikkeling. Eerder was Skoda al verantwoordelijk voor de uitbouw van de versies met CNG-motorisaties. Dergelijke motoren zijn de afgelopen jaren hun aantrekkingskracht evenwel verloren onder invloed van de fors gestegen CNG-prijzen.