Skoda wil samen met de VW-groep vast voet aan wal krijgen op de Indiase markt en daarom lanceert de Tsjechische constructeur er een compact SUV-model op maat van de plaatselijke marktvraag. Deze Kushaq past in het India 2.0 project dat de VW-groep in 2019 heeft opgestart.

De Kushaq is niet bedoeld voor de Europese markt want hier bij ons verkoopt Skoda de Kamiq in dit segment. Toch is de Kushaq een heel andere auto dan Skoda's compactste SUV-model op de Europese markt (de Kamiq) omdat hij op een ander platform (MQB-A0-IN) wordt gebouwd. Dat is een afgeleide versie van het MQB-platform waarop een belangrijk deel van de hedendaagse VW-producten (bedoeld voor de Europese markt) worden gebouwd.

Het MQB-A0-IN onderstel werd aangepast aan de specifieke behoeften voor de Indiase markt. De motoren zijn wel vergelijkbaar met wat in Europa wordt aangeboden want het gaat om de 1.0 en de 1.5 TSI benzinemotoren die beschikbaar zijn met een manuele zesversnellingsbak, een gerobotiseerde DSG 7-transmissie of een klassieke zestrapsautomaat.

Dit nieuwe Skoda-model zal ook ter plaatse worden gebouwd en omwille van de klimatologische omstandigheden zal dit model standaard worden geleverd met airconditioning. De nieuweling zal in maart worden voorgesteld op de Indiase markt.

