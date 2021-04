Voor het eerst in het bestaan van de succesvolle Octavia lanceert Skoda een Sportline-versie die sportieve accenten aanbrengt op het koetswerk en vooral in het interieur van de Octavia.

Skoda biedt vandaag al een sportief afwerkingsniveau voor de Octavia, de RS maar die wordt gereserveerd voor de meest krachtige auto's. De nieuwe Sportline-versie biedt wel de sportieve sfeer maar is een stuk democratischer geprijsd omdat dit afwerkingsniveau ook te combineren valt met de meer bescheiden motorisaties op benzine, diesel, CNG en zelfs met de plug-in hybride aandrijving.

Uiterlijk maakt deze Octavia het verschil met zwarte koetswerkelementen en een opvallend zwarte grille en spoiler vooraan. Achteraan zit een zwarte diffuser afgewerkt met een chroomaccent. Deze Sportline is zowel beschikbaar voor de berline- als voor de Combiversie (break). Op de vleugels vooraan prijkt een Sportline-embleem.

Het interieur is gebaseerd op dat van de Style-afwerking maar er komen inlegstukken op het dashboard in pianolak en Skoda monteert sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een driespaakstuur. De constructeur handhaaft in deze versie zijn Simply Clever-accessoires zoals de ijskrabber in het tankluikje, maar bij deze versie zit er ook een USB-C aansluiting in de achteruitkijkspiegel.

Optioneel biedt de Tsjechische VW-dochter ook een gerobotiseerde DSG-versnellingsbak en een gestuurde DCC (Dynamic Chassis Control) zodat sportievere klanten de trendy look kunnen koppelen aan een meer dynamische rijervaring.

Skoda biedt vandaag al een sportief afwerkingsniveau voor de Octavia, de RS maar die wordt gereserveerd voor de meest krachtige auto's. De nieuwe Sportline-versie biedt wel de sportieve sfeer maar is een stuk democratischer geprijsd omdat dit afwerkingsniveau ook te combineren valt met de meer bescheiden motorisaties op benzine, diesel, CNG en zelfs met de plug-in hybride aandrijving. Uiterlijk maakt deze Octavia het verschil met zwarte koetswerkelementen en een opvallend zwarte grille en spoiler vooraan. Achteraan zit een zwarte diffuser afgewerkt met een chroomaccent. Deze Sportline is zowel beschikbaar voor de berline- als voor de Combiversie (break). Op de vleugels vooraan prijkt een Sportline-embleem. Het interieur is gebaseerd op dat van de Style-afwerking maar er komen inlegstukken op het dashboard in pianolak en Skoda monteert sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een driespaakstuur. De constructeur handhaaft in deze versie zijn Simply Clever-accessoires zoals de ijskrabber in het tankluikje, maar bij deze versie zit er ook een USB-C aansluiting in de achteruitkijkspiegel. Optioneel biedt de Tsjechische VW-dochter ook een gerobotiseerde DSG-versnellingsbak en een gestuurde DCC (Dynamic Chassis Control) zodat sportievere klanten de trendy look kunnen koppelen aan een meer dynamische rijervaring.