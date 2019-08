Na de Fabia stadsauto, bezorgt Skoda ook de Scala en de Kamiq het uitrustingsniveau Monte Carlo.

Het gaat niet om een nieuwe sportieve variant, maar eerder om een 'Lifestyle sport' uitvoering die in 2011 voor het eerst op de Fabia werd geïntroduceerd. Met de Monte Carlo versie ligt de nadruk vooral op een sportiever imago en niet zozeer op de pk's van krachtige motoren, want deze uitvoering is eveneens verkrijgbaar op de meest bescheiden varianten. Aangezien de formule goed aansloeg bij de Fabia, besloot Skoda nu ook een Monte Carlo versie op de recente Scala en Kamiq aan te bieden.

Skoda behaalde een aantal van zijn allermooiste overwinningen in de autosport tijdens de beroemde Rally van Monte Carlo. In 1936 al lanceerde het merk een beperkte oplage van 70 voertuigen met de naam Monte Carlo. En sinds 2011 houden enkele Skoda-modellen met een bijzonder sportieve look en een hele waaier aan zwarte accenten deze traditie in ere. De nieuwste modellen in dit rijtje worden de Scala Monte Carlo en de Kamiq Monte Carlo. Beide voertuigen zullen in wereldpremière gaan tijdens de Frankfurt Motor Show, die van 10 tot 22 september 2019 plaatsvindt.(Belga)