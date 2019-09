Op de IAA in Frankfurt lanceert de Tsjechische VW-dochter Skoda een nieuw label waarmee het merk elektrische of gedeeltelijk elektrische voertuigen wil commercialiseren: iV.

De eerste telg wordt de Superb iV, een plug-in hybride versie van de wagen die gebruik maakt van een benzinemotor in combinatie met een elektromotor. Skoda gebruikt de 1.4 TSi viercilinder turbomotor met 156 pk en combineert die met een elektrische motor die 115 pk levert.

De gebruiker kan kiezen tussen diverse rijmodi. Met een volledig opgeladen batterij komt de Superb 55 km ver in een 100% elektrische rijmodus. De batterijcapaciteit kan eveneens worden gebruikt om de benzinemotor bij te staan bij het vertrekken en het accelereren (de fases waarin de verbrandingsmotor veel brandstof verbruikt). Op die manier kan de bestuurder het gemiddelde verbruik (benzine) danig drukken. De constructeur belooft een CO2-emissie van amper 40g/km waardoor deze grote berline of break ook een fiscaal gunstig regime geniet.

Het tweede iV-model dat Skoda in Frankfurt toont is de volledig elektrische versie van de Citigo, voor Skoda is dit de eerste volledig elektrische auto. Hij wordt aangedreven door een elektromotor van 61 kW en haalt een rijbereik tot 260 km.(Belga)