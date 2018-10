Skoda lanceert avontuurlijke Fabia Combi Scoutline

Scoutline is een bekende variant in het Skoda-gamma die de modellen steeds een sportieve en avontuurlijke look bezorgt. Nu is de Fabia Combi aan de beurt, die dankzij de 16 of 17" velgen, bijkomende beschermende koetswerkelementen en accenten in zwart en zilver zeer attractief voor de dag komt. Deze Scoutline-versie is bovendien te combineren met alle motorisaties en koetswerkkleuren.

Onder de motorkap huizen verschillende versies van de 1 liter driecilinder benzinemotor, die aan de nieuwste EU6d-Temp emissienorm voldoet en voorzien is van start-stopsysteem, een remenergierecuperatiesysteem en een roetfilter. Daarnaast geniet ook deze versie van de recente update van de Fabia met onder meer een opgefrist interieur, een nieuwe zetelbekleding, een hertekend dashboard en een uitgebreidere uitrusting.(Belga)