Twee decennia geleden lanceerde Skoda voor het eerst een Combi versie van de compacte Fabia. De Tsjechische constructeur wilde vooral het succes bestendigen van de grotere Octavia die eveneens als Combi beschikbaar was en is.

De breakversie van de Fabia zag het levenslicht op de Mondial in Parijs anno 2000. Deze Combi past perfect in het Skoda-plaatje want ondank de sobere vormgeving en de compacte buitenafmetingen (4,22 meter lang) bood deze Fabia vijf zitplaatsen en een koffer van 426 liter. Met neergeklapte achterbank steeg het laadvolume tot 1.225 liter. Van de Fabia Combi werden tot nu toe drie generaties ontwikkeld en de productieteller staat momenteel op meer dan 1,5 miljoen exemplaren. Skoda bouwde ook stoere 'Scout'-versies. De eerste generatie Fabia Combi werd tot 2006 gebouwd. De Tweede generatie was tussen 2007 en 2013 te koop en het actuele model (derde generatie) staat sinds 2014 bij de dealer. Op dit ogenblik wordt die aangedreven door de zuinige 1.0 driecilinder TSI-benzinemotor met 95 of 110 pk. Momenteel is deze breakversie van de Fabia vrij uniek, want op de Renault Clio na, zijn er nog maar weinig constructeurs die een breakversie van hun B-segment model aanbieden. De meeste constructeurs kiezen voor compacte crossover of SUV-modellen, maar die zijn voor de consument duurder in aankoop en gebruik.(Belga)