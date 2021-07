Skoda toont de vernieuwde versie van de Kodiaq, het grootste SUV-model binnen het gamma van de Tsjechische fabrikant. Na een carrière van vier jaar komt er een update, die brengt geen stijlbreuk maar vooral voor extra uitrusting.

De vernieuwde versie heeft recht op een aangepaste snuit met hertekende motorkap, led-koplampen en een nieuw radiatorrooster dat perfect aansluit bij de meest recente Skoda-modellen. Optioneel biedt de VW-dochter voortaan ook matrix-technologie aan voor de koplampen. Zelfs achteraan voorziet men lichtunits met ledtechnologie en het spoilertje boven de achterruit is eveneens nieuw.

Binnenin komen er extra uitrustingsmogelijkheden met onder meer een digitaal dashboard (Virtual Cockpit) en de veeleisende klant kan ook stoelen met ventilatie- en zelfs massagefunctie aanvinken op de accessoirelijst.

Verder gaat ook de connectiviteit van de Kodiaq erop vooruit en Skoda levert het meest recente infotainmentsysteem dat ook in de rest van de VW-groep zijn in intrede heeft gemaakt. Interessant, links naast het centrale aanraakscherm voor het infotainment, staan klassieke sneltoetsen voor de meest gebruikte toepassingen. De bediening van de verwarming en de ventilatie gebeurt nog steeds via ergonomische draaiknoppen.

Ook onder de motorkap blijft alles bij het oude, want zowel de benzine- als de dieselversies evolueren nauwelijks al worden ze voortaan EVO-motoren genoemd omdat ze iets minder CO2 uitstoten.

Een plug-in hybride versie komt er voorlopig niet, maar bovenaan het gamma krijgt de RS-versie wel een nieuwe turbo benzinemotor met 245 pk. Deze topversie komt altijd met vierwielaandrijving en een gerobotiseerde DSG-versnellingsbak.

