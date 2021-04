De Monte Carlo-versie bezorgt de compacte SUV van Skoda niet alleen een exclusievere uitrusting en een sportievere look, maar verwijst eveneens naar het sportieve verleden van het Tsjechische merk.

De keuze van de benaming 'Monte Carlo' voor deze speciale reeks van de Kamiq is inderdaad niet toevallig. In vooroorlogse periode was Skoda al actief in de autosport en behaalde regelmatig mooie resultaten. Zo eindigde de Popular in 1936 tweede in zijn klasse in de befaamde Rally van Monte Carlo. Een prestatie die het Tsjechische merk toen in de bloemetjes wou zetten met een speciale sportieve uitvoering van het productiemodel. Dat werd de Popular 'Monte Carlo'. Daarna bleef Skoda steeds succesvol actief in de rally's, een aanwezigheid die de voorbije jaren nog werd bekroond met verscheidene nationale en WRC2-titels voor de Fabia.

Er volgden nog meer Monte Carlo-versies van verschillende modellen en nu is er dus ook een Kamiq 'Monte Carlo'. Die eert op zijn beurt het sportieve merkverleden met een dynamische en exclusieve uitdossing, waarmee hij zich duidelijk van de grijze massa weet te onderscheiden. Je herkent deze variant onmiddellijk aan de zwarte accenten op het koetswerk, het Monte Carlo-logo op de voorvleugels en de specifieke 17- of 18-velgen. Dat plaatje wordt ook in het interieur doorgetrokken, waar een zwarte bekleding met rode accenten, een afwerking in carbonlook en leder, en kuipvormige stoelen het sportieve voorkomen verder onderstrepen.

Ook het interieur kreeg een exclusieve en sportieve uitdossing © GF

Verwacht echter geen uitzinnige vermogens en prestaties, want de Kamiq 'Monte Carlo' maakt nog steeds gebruik van de bekende motorisaties: de 1.0 TSI met 110 pk en de 1.5 TSI met 150 pk op benzine, naar keuze met een handgeschakelde zesbak of een DSG7-automaat, of de 1.0 TGI van 90 pk op aardgas. Zeker de 1.5 TSI slaagt erin een vlot tempo aan te houden en de bestuurder een vleugje sportief rijplezier te bezorgen, zonder daarbij het rijcomfort en de dagelijkse bruikbaarheid in het gedrang te brengen. Bovenal blijft de Kamiq een fraaie en handige gezinswagen die voor zijn klasse heel wat zit- en laadruimte biedt. De Skoda Kamiq 'Monte Carlo' verandert voor minstens 28.850 euro van eigenaar.

