Voor de 18de keer ondersteunt Skoda de Ronde van Frankrijk (van 26 juni tot 18 juli 2021). Met in totaal 250 voertuigen biedt de autoconstructeur mobiliteit voor de organisatie van de Tour. De vloot bestaat uit de Skoda Enyaq iV, Skoda Octavia en Octavia iV, en de Skoda Superb iV.

Eerst fietsen, daarna auto's

De passie van Skoda voor het fietsen wortelt in het begin van de geschiedenis van het bedrijf: in 1895 richtten Václav Laurin en Václav Klement een fietswerkplaats op in Mladá Boleslav, in Bohemen. Dat was de basis voor het huidige Skoda.

Als de 'motor van het fietsen' promoot Skoda fietsen op diverse niveaus. Behalve de Tour de France en de Ronde van Spanje (Vuelta) sponsort de autobouwer nog tal van andere wielerwedstrijden. Fietsen en fietsaccessoires maken trouwens integraal deel uit van het productgamma van het merk.

Een tour de force: 250 wagens in de Tour

Skoda is voor de 18de keer (sinds 2004) de officiële hoofd- en voertuigpartner van de Tour. Het verzorgt de mobiliteit van de organisatie en het koersbestuur, levert assistentievoertuigen en tekent ook voor het vervoer van gasten vips, bijvoorbeeld gewezen winnaars die de koers van nabij willen volgen. Voor dat alles worden in totaal zo'n 250 wagens ingezet die in de Tour een kleurencode krijgen: rood is voor de wedstrijdleiding, zwart is voor de ploegleiders, blauw is voor ondersteuning, groen is voor de gasten.

Elektrische SUV als mobiel commandocentrum

De elektrische Enyaq iV voert dit jaar opnieuw het peloton aan: de 'Rode Auto' rijdt altijd vooraan in de koers. Christian Prudhomme, de directeur van de Tour de France, gebruikt de volledig elektrische SUV als mobiel commandocentrum. Hij zwaait bij het begin van elke rit met de gele vlag door het open dak en leidt de rit (geeft onder meer veiligheidsinstructies) van in de auto met behulp van gesofisticeerde communicatietechnologie. In sommige ritten fungeert de Superb iV met plug-in hybride aandrijving als 'Rode Auto'.

Licht op groen voor de winnaar op punten

De 108ste Tour de France is gestart op 26 juni in Brest, loopt via 21 ritten over een afstand van meer dan 3300 kilometer, en finisht op 18 juli op de Champs-Elysées in Parijs. Het logo van het Tsjechische automerk zal ook te zien zijn op de groene trui voor de leider in het puntenklassement - een nevencompetitie die het automerk al sinds 2015 sponsort. En voor de elfde keer mag de winnaar van de Tour op de Avenue des Champs-Elysées een door Peter Olah, hoofd Interieurdesign, ontworpen kristallen trofee omhoog tillen.

'The beautiful circus: You have to love it. We do.'

Tegelijk met de Tour lanceert ¦KODA de campagne 'The beautiful circus: You have to love it. We do.' Die benadrukt dat het passie vergt om deel te nemen aan zo'n veeleisende koers. ¦KODA promoot de campagne in televisiespotjes, op zijn sociale mediakanalen en op de specifieke website van het bedrijf https://www.welovecycling.com/. Op die site vinden wielerliefhebbers interessante Tourweetjes en een wedstrijd met exclusieve prijzen. Als partner van de officiële Tour de France-app communiceert het automerk over de gebeurtenissen onderweg: rangschikking van het moment, live aftelklok, live gps-tracking, rennersprofielen en nog veel meer. De app kan gratis worden gedownload en is verkrijgbaar voor Android en voor iOS

Zichtbaarheid en gedeelde geestdrift

'De lange geschiedenis van ons bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de fiets', vat Martin Jahn, directielid voor Sales en Marketing, samen. 'Daarom zijn wij een toegewijde langetermijnpartner van het internationale prof- en amateurwielrennen. De Tour de France ondersteunen is sinds 2004 een van de hoekstenen van onze activiteiten in sportsponsoring. Het geeft ons zichtbaarheid en de kans om ons merk en onze producten duurzaam te positioneren in een geschikte setting, maar ook om ons enthousiasme voor deze geweldige sport met de internationale fietsersgemeenschap te delen.'

