Skoda Auto zal in de eigen productiesite van Mlada Boleslav (Tsjechië) elektrische componenten en vooral batterijen gaan bouwen voor de toekomstige elektrisch of semi-elektrisch aangedreven modellen van Skoda, maar ook en vooral die van de ganse VW-groep.

Met deze nieuwe productie is een investering van 25,3 miljoen euro gemoeid die de voorbije twee jaar werd aangewend om de fabriek voor te bereiden op deze nieuwe technologieën. Op dit ogenblik worden er de high-voltage batterijen gefabriceerd die worden gebruikt in de plug-in hybride modellen van de Volkswagen groep die overigens op Modulaire MQB-platform worden gebouwd.

Eén van de modellen waarvoor deze batterij zal worden gebruikt, is de Skoda Superb iV, die tegen het einde van dit jaar zal worden gecommercialiseerd. Aanvankelijk zullen er 150.000 units per jaar worden gebouwd, maar de productie kan - wanneer de vraag dat rechtvaardigt - worden opgedreven.

De beslissing om de productie van deze vernieuwende technologie onder te brengen bij Skoda, toont aan welk vertrouwen de VW Groep heeft in de Tsjechische dochter. Het is bovendien een opmerkelijke keuze omdat de Duitse metaalvakbonden de afgelopen jaren openlijk kritiek uitten op de groeiende productie (van Skoda) in Tsjechië, terwijl de volumes in sommige Duitse productiesites krimpen.(Belga)