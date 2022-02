Skoda toont een eerste schets van de Monte Carlo op basis van de nieuwste Fabia. Ondanks de ronkende naam gaat het om een driedeurs afgeleid van de recent gelanceerde Fabia hatchbak die vijf deuren telt.

Skoda profileert deze Fabia als een erg sportief model door een groot zwart radiatorrooster, het zwarte dak en de dito kappen van de zijspiegels. Ook de voorbumper werd op de tekentafel gelegd en er kwamen extra luchtinlaten die een sportieve inborst onderstrepen.

Achteraan zou de Monte Carlo ook een aangepaste bumper krijgen met bijhorende diffuser die vooral de aerodynamica van de meer sportief georiënteerde modellen moet optimaliseren. Verder komt er achteraan een vleugeltje en de flanken worden met bredere zijschorten bedacht.

Het interieur van deze vierde generatie Fabia is opgesmukt met decoratieve rode strips en carbon elementen. De bestuurder krijgt een multifunctioneel stuurwiel met drie spaken.

Het is overigens niet de eerste keer dat Skoda naar de benaming Monte Carlo grijpt, een knipoog naar de successen in de gelijknamige WRC-rally met de Fabia. De benaming kwam er voor het eerst in 2011 en dit uitrustingsniveau bestaat vandaag ook al voor de Scala en de Kamiq.

Voorlopig staan er voor de Monte Carlo-versie echter geen krachtige motorisaties op de planning. Momenteel is de Fabia enkel beschikbaar met 1.0 grote driecilinder benzinemotoren. Technisch gezien zou Skoda ook de sterkere 1.5 TSi-motor kunnen voorzien.

