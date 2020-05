De Enyaq meet 4,64 m, is 1,87 m breed, 1,61 m hoog en heeft een wielbasis van 2,77 meter. Deze afmetingen zijn perfect voor een voertuig dat ook in een stedelijke omgeving zal worden gebruikt.

Het is en blijft ook een gezinswagen en kan zelfs ingezet worden als taxi voor personenvervoer. Er worden twee varianten aangeboden die over een verschillende elektromotor bechikken en de klant heeft keuze uit drie types batterij. Afhankelijk van de gekozen uitvoering varieert het vermogen van 150 tot 306 pk en de Enyaq is leverbaar met twee- of met vierwielaandrijving. Afhenkelijk van de batterijen biedt de elektrische crossover een autonomie van 340 tot 500 km, gemeten volgens de realistische WLTP-meetmethode. De Enyaq kan overal worden opgeladen, via een eenvoudig stopcontact, maar ook aan een krachtige snellader. Deze Skoda weegt twee ton en mag ook een aanhangwagen tot 1.200 kg trekken. De officiële lancering wordt nog dit jaar gepland, en de marktintroductie is - als alles goed gaat - voorzien voor begin 2021. Een exacte prijs is nog niet bekend.(Belga)

