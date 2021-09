Skoda komt met een sportieve coupéversie van de recent gelanceerde Enyaq. De auto behoudt de volledig elektrische aandrijving, maar maakt het verschil met een aflopende daklijn die volgens de Tsjechische constructeur voor een betere aerodynamica zorgt.

Medio 2021 kwam Skoda met de Enyaq op de markt en het grote elektrisch aangedreven SUV-model werd positief onthaald. Vandaag geeft VW-dochter Skoda aan dat er ook een sportieve versie van diezelfde Enyaq volgt. Het gaat om een vierdeurs coupémodel van dezelfde SUV die eleganter gelijnd is dankzij de schuin aflopende achterkant. Los van het esthetisch aspect biedt deze aangepaste vormgeving ook een betere aerodynamica, wat het verbruik van de grote wagen drukt.

Voor deze versie voorziet Skoda twee batterijvarianten. De klant heeft ook de keuze tussen achter- of voorwielaandrijving en er worden drie vermogens voorzien. De versie met de grootste batterij in combinatie met achterwielaandrijving biedt de beste autonomie van 535 km. De interieurruimte blijft behouden en er blijft ook voldoende hoofdruimte achterin.

De koffer is bovendien ruim bemeten met een laadcapaciteit van 570 liter. Skoda monteert altijd grote aluminium velgen van 19 of zelfs 21 duim en ook qua uitrusting wordt niet bespaard met standaard een panoramisch glazen dak.

De basisversie komt met een batterij die een capaciteit van 58 kWh biedt in combinatie met een elektromotor van 132 kW op de achteras. Er volgt eveneens een Enyaq coupé met een batterij van 77 kWh en een 150 kW sterke elektromotor die de achterwielen bedient. De vierwielaangedreven versie krijgt tevens een motor op de vooras, zodat deze variant een systeemvermogen van 195 kW krijgt.

Medio 2021 kwam Skoda met de Enyaq op de markt en het grote elektrisch aangedreven SUV-model werd positief onthaald. Vandaag geeft VW-dochter Skoda aan dat er ook een sportieve versie van diezelfde Enyaq volgt. Het gaat om een vierdeurs coupémodel van dezelfde SUV die eleganter gelijnd is dankzij de schuin aflopende achterkant. Los van het esthetisch aspect biedt deze aangepaste vormgeving ook een betere aerodynamica, wat het verbruik van de grote wagen drukt. Voor deze versie voorziet Skoda twee batterijvarianten. De klant heeft ook de keuze tussen achter- of voorwielaandrijving en er worden drie vermogens voorzien. De versie met de grootste batterij in combinatie met achterwielaandrijving biedt de beste autonomie van 535 km. De interieurruimte blijft behouden en er blijft ook voldoende hoofdruimte achterin. De koffer is bovendien ruim bemeten met een laadcapaciteit van 570 liter. Skoda monteert altijd grote aluminium velgen van 19 of zelfs 21 duim en ook qua uitrusting wordt niet bespaard met standaard een panoramisch glazen dak. De basisversie komt met een batterij die een capaciteit van 58 kWh biedt in combinatie met een elektromotor van 132 kW op de achteras. Er volgt eveneens een Enyaq coupé met een batterij van 77 kWh en een 150 kW sterke elektromotor die de achterwielen bedient. De vierwielaangedreven versie krijgt tevens een motor op de vooras, zodat deze variant een systeemvermogen van 195 kW krijgt.