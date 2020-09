De Skoda Enyaq iV maakt zijn eerste verschijning als 'mobiel controlecentrum' voor Tourdirecteur Christian Prudhomme en de wedstrijdcommissarissen van de Tour de France. De Tsjechische autoconstructeur is sinds 2004 de officiële hoofdpartner van 's werelds grootste wielerevenement.

Na zijn wereldpremière in Praag staat de nieuwe Skoda Enyaq iV opnieuw in de internationale schijnwerpers in de Tour de France. Directeur Christian Prudhomme gebruikt het eerste Skoda-model op basis van de modulaire elektrisch architectuur (MEB) als kopwagen ("Rode Auto") in de iconische wielerwedstrijd. De komende weken zal Skoda's gloednieuwe, volledig elektrische vlaggenschip de fietsers vergezellen op verscheidene ritten. De wagen is uitgerust met een breed gamma aan gespecialiseerde technologie voor een soepele coördinatie van de race.

De roodgelakte Enyaq iV heeft een glazen panoramadak, zes antennes, speciale sirenes, een koelkast en een ultramodern communicatie- en commandocentrum achterin. Met die uitrusting kan informatie naar en vanuit de wagen worden verzonden. Christian Prudhomme kan daarnaast instructies geven en het verkeer in het deelnemersveld van hier uit organiseren. Hij houdt bovendien contact met de wedstrijdcommissarissen en met andere Tourwagens en wisselt informatie met hen uit rond de status van de race. Daarnaast heeft de Enyaq iV een aangepast chassis voor zijn gebruik in de Tour de France, waardoor hij ideaal is uitgerust om alle noden van de competitie te lenigen. Het koetswerk van de wagen is eveneens gepersonaliseerd, met de branding van diverse bedrijven die de race sponsoren.

De Enyaq iV maakt deel uit van een vloot van tot 250 wagens die Skoda aan de organisatie en het management van de race aanbiedt tijdens zijn 17de jaar als officiële hoofdpartner van de Tour de France.(Belga)

Na zijn wereldpremière in Praag staat de nieuwe Skoda Enyaq iV opnieuw in de internationale schijnwerpers in de Tour de France. Directeur Christian Prudhomme gebruikt het eerste Skoda-model op basis van de modulaire elektrisch architectuur (MEB) als kopwagen ("Rode Auto") in de iconische wielerwedstrijd. De komende weken zal Skoda's gloednieuwe, volledig elektrische vlaggenschip de fietsers vergezellen op verscheidene ritten. De wagen is uitgerust met een breed gamma aan gespecialiseerde technologie voor een soepele coördinatie van de race.De roodgelakte Enyaq iV heeft een glazen panoramadak, zes antennes, speciale sirenes, een koelkast en een ultramodern communicatie- en commandocentrum achterin. Met die uitrusting kan informatie naar en vanuit de wagen worden verzonden. Christian Prudhomme kan daarnaast instructies geven en het verkeer in het deelnemersveld van hier uit organiseren. Hij houdt bovendien contact met de wedstrijdcommissarissen en met andere Tourwagens en wisselt informatie met hen uit rond de status van de race. Daarnaast heeft de Enyaq iV een aangepast chassis voor zijn gebruik in de Tour de France, waardoor hij ideaal is uitgerust om alle noden van de competitie te lenigen. Het koetswerk van de wagen is eveneens gepersonaliseerd, met de branding van diverse bedrijven die de race sponsoren. De Enyaq iV maakt deel uit van een vloot van tot 250 wagens die Skoda aan de organisatie en het management van de race aanbiedt tijdens zijn 17de jaar als officiële hoofdpartner van de Tour de France.(Belga)