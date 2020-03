Skoda kennen we vooral als constructeur die gebruik maakt van Volkswagentechnologie en tal van features aanbiedt in betaalbare gezinswagens. Skoda heeft inmiddels ook een reputatie opgebouwd als leverancier van vierwielaangedreven modellen.

De Tsjechische constructeur uit Mlada Boleslav heeft de voorbije twee decennia reeds meer dan een miljoen vierwielaangedreven modellen gebouwd. De eerste vierwielaangedreven Skoda kwam in 1999 op de markt. Dat was de Octavia Combi 4x4, die te herkennen was aan het iets verhoogde onderstel. Skoda heeft altijd een reactieve vierwielaandrijving gemonteerd met een lamellenkoppeling. Het komt erop neer dat de wagen in gewone omstandigheden enkel de vooras aandrijft. Pas wanneer de voorwielen tractie verliezen (lees: doorslippen) sluit de lamellenkoppeling en wordt er ook motorkoppel naar de achteras gestuurd. De nieuwste systemen (vijfde generatie) gebruiken nog steeds deze koppeling, maar één en ander wordt vandaag ook elektronisch aangestuurd en in bepaalde gevallen gebeurt dit ook proactief aan de hand van de rijsituatie zodat de veiligheid onder alle omstandigheden wordt gegarandeerd. Momenteel biedt Skoda vierwielaandrijving op vier modellen: Octavia, Superb, Karoq en Kodiaq. (Belga)

