Skoda Afriq produceert drinkwater￼

De Skoda Academy biedt jonge designers en technici elk jaar de kans originele en toekomstgerichte projecten uit te voeren. Dat leidde nu tot de Skoda Afriq, een ruige rallywagen die zelf drinkwater kan produceren.

Creativiteit en inventiviteit zijn ook in de autosector belangrijke elementen om vooruitgang en innovatie te realiseren. Vandaar dat veel merken dit sterk stimuleren bij medewerkers en studenten die misschien ooit hun rangen vervoegen. Zo ook Skoda dat via de Skoda Academy elk jaar studenten de kans geeft hun kunnen en ideeën te tonen. En dat leidt soms tot zeer originele projecten.

Zoals de Skoda Afriq die een ruige rallywagen wil zijn met een zeer originele maar uiterst handige eigenschap. Als basis werd een gewone Kamiq met een 2 liter TSI-benzinemotor van 190 pk gebruikt. Het voertuig is dan aangekleed met de nodige spoilers, kuipstoelen en een rolkooi om er een woestijnracer van te maken.

Een kraantje met fris drinkwater op het dashboard.

Vocht uit de lucht

Tot zover niets nieuws. Maar bij nader inzien heeft de Skoda Afriq op het dashboard een kraantje waaruit vers, fris drinkwater vloeit. Voor wanneer je in een Afrikaanse woestijn of andere bloedhete streken rondtoert met deze rallywagen. Het mooie daarbij is dat de auto dit drinkwater zelf aan boord produceert.

Dat gebeurt via een apparaat dat door de Israëlische start-up Watergen werd ontwikkeld. Dit toestel haalt vocht uit de lucht en zet dat om in fris drinkwater. Het systeem is hier voorzien om de inzittenden van drinkwater te voorzien maar het demonstreert een mogelijkheid om met deze technologie ook afgelegen gebieden van drinkwater te voorzien na een schaalvergroting van de apparatuur. In de huidige configuratie kan de Watergen-installatie tot 20 liter drinkwater per dag produceren, naargelang de omstandigheden.

Noteer dat deze fraaie en handige Skoda Afriq een studieproject blijft, dat weliswaar kan functioneren maar niet in productie zal gaan.