Sixt bestelt 100.000 BYD’s voor verhuur

Ook de markt van huurwagens zet de elektrificatie in. Autoverhuurder Sixt sloot een overeenkomst met het Chinese merk BYD voor de levering van maar liefst 100.000 voertuigen in Europa tegen 2028.

De elektrificatie van het wagenpark gaat verder dan enkel privévoertuigen en heeft ook betrekking op de vloten van de overheidsdiensten en andere ondernemingen, zoals autoverhuurbedrijven die toch een aanzienlijk wagenpark vertegenwoordigen. Zo bestelde vorig jaar Hertz 100.000 Tesla’s Model 3 en werd daar recent nog een order van 65.000 Polestars aan toegevoegd.

Een andere grote speler op de verhuurmarkt, Sixt, blijft niet achter en sloot een overeenkomst met het Chinese merk BYD voor de levering van 100.000 volledig elektrische auto’s tegen 2028. Dit betekent meteen een bliksemstart voor Build Your Dreams, zoals het merk voluit heet en dat zijn debuut voorbereidt op de Europese markt.

Sixt zal de BYD Atto 3 verhuren.

Ook in België

Sixt zal in een eerste fase nog dit jaar de BYD Atto 3, een fraaie compacte SUV, in zijn aanbod opnemen in Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2023 volgt dan de uitrol in de rest van Europa, waaronder België.

BYD stelt zijn Europees gamma voor op het Salon van Parijs (17 tot 23 oktober 2022). Het aanbod zal aanvankelijk bestaan uit drie 100 % elektrische modellen met vermogens van 204 tot 518 pk: Tang een grote zevenzits-SUV, Han een elegante berline en Atto 3 een compacte SUV.