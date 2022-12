Silence Urban Ecomobility levert micromobiliteit

Er duiken alsmaar meer hypercompacte voertuigen op in het stadsbeeld. Een interessante nieuwkomer is het Spaanse Silence Urban Ecomobility met zowel elektrische scooters als autootjes.

De jongste tijd deden verschillende hypercompacte elektrische autootjes hun intrede op de Belgische markt. Naast de Citroën Ami en de Microlino komt daar nu ook de Silence S04 bij. Dit voertuig is een product van het Spaanse merk Silence Urban Ecomobility, dat plaats biedt aan twee personen en daarnaast ook 247 liter aan bagage kan slikken.

De standaarduitrusting is rijkelijk voor zo’n micro-auto, met onder meer een airco, elektrische zijspiegels en ramen, een elektrische centrale vergrendeling, een smartphonehouder met Bluetooth-connectie en een multifunctioneel stuur.

Silence Urban Ecomobility biedt zowel auto’s als scooters.

Ook zonder rijbewijs

Voor de aandrijving zorgt een 8 pk sterke elektromotor waarmee een topsnelheid van 85 km/u wordt beloofd. Daarnaast komt er ook een versie die tot 45 km/u beperkt is, zodat er geen autorijbewijs voor nodig is. Interessant is dat de S04 over twee uitwisselbare batterijpacks beschikt, waarvan één exemplaar ook in de SO1 en SO2 scooters wordt gebruikt.

Het batterijpakket is eenvoudig te transporteren.

Daarmee raken de tweewielers 130 km ver, terwijl de auto een rijbereik van 150 km kan voorleggen. Ruim genoeg om zorgeloos rond te toeren in een stedelijke omgeving. Deze batterij is ook makkelijk vervoerbaar als een trollyset en kan in ongeveer zes uur worden opgeladen aan een gewoon stopcontact.

De Silence S04 auto en de SO1 en SO2 scooters worden in België verdeeld door Astara, dat deze nieuwe voertuigen in januari 2023 op het Autosalon van Brussel zal voorstellen. Dan zijn ook de Belgische prijzen bekend.