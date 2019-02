SEETROËN-bril lost wagenziekte op

Bestuurders hebben zelden vast van wagenziekte omdat ze zeer goed anticiperen op de bewegingen die een auto maakt en gaat maken. Passagiers zijn vaker het slachtoffer van reisziekte omdat ze de bewegingen, eigen aan autorijden, passiever ondergaan.

Een doeltreffende oplossing voor mensen die snel autoziek worden, is meekijken in de richting die de auto uitgaat. Mensen die bijvoorbeeld lezen in de wagen, zullen om die reden ook sneller klachten ervaren. Naarmate het zwaartepunt van een auto hoger is (MPV, SUV-modellen) zal het koetswerk ook meer overhellen in bochten, wat de klachten van wagenziekte in de hand werkt.

Citroën lanceert vandaag een speciale bril die reisziekte zou verhelpen. Hij moet vooral passagiers helpen die onderweg willen lezen of gebruik willen maken van hun smartphone of tablet. Geïnteresseerden van de SEETROËN kunnen de bril bestellen op de webshop van de constructeur voor 99 euro. Hij is geschikt voor volwassenen en kinderen van 10 jaar omdat pas dan het binnenoor - dat ook ons evenwicht regelt - volledig is volgroeid.(Belga)