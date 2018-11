Seat zet in op slimme mobiliteit

De constructeur toont er oplossingen die werden uitgewerkt in het Metropolis:Lab Barcelona waar Seat nieuwe mobiliteitsmodi ontwikkelt. Zo werken ze aan een bus-on-demand systeem met een deelvoertuig. Verder is er ook de eXS te zien. Dat is een oplossing om vanaf de parkeerplaats (waar men de auto achterlaat) de laatste kilometers af te leggen tot op de bestemming.

Het gaat om een elektrisch aangedreven autoped die in samenwerking met Segway werd ontwikkeld. Het tuigje haalt een topsnelheid van 25 km/u en komt - afhankelijk van de rijdomstandigheden - tot 45 km ver met één batterijlading. De eXS zal via Seat-dealers worden verkocht en komt in 2019 op de markt. Klanten zullen ?599 betalen voor de eXS, die overigens perfect in de koffer van een Seat past.(Belga)