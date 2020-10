Seat lanceert een piloottestproject om auto-onderdelen te produceren van rijstschillen. Dit project voor een circulaire economie werd voorgesteld op de Seat Innovation Day.

In een innovatief pilootproject op basis van de circulaire economie en met als doel de ecologische voetafdruk te verminderen onderzoekt Seat het gebruik van Oryzite als een vervanger voor plastic producten. Meer dan 700 miljoen ton rijst wordt elk jaar geoogst over de hele wereld. Twintig procent daarvan of zo'n 140 miljoen ton bestaat uit rijstschillen die grotendeels worden weggegooid. "In de Rijstkamer van Montsià, waar jaarlijks 60.000 ton rijst wordt geproduceerd, zochten we een alternatief om te profiteren van alle rijstschillen die er werden verbrand - zo'n 12.000 ton. We maakten er Oryzite van, een materiaal dat kan worden vermengd met andere hittestabiele thermoplastische composieten en dat in vormen kan worden gegoten", legt Oryzite-CEO Iban Ganduxé uit. Deze nieuwe grondstof wordt getest in bekledingsonderdelen in de Seat Leon. "Bij Seat zijn we steeds op zoek naar nieuwe materialen om onze producten te verbeteren en op dat vlak helpen rijstschillen ons om de hoeveelheid plastic en aardoliegebaseerde materialen te reduceren", vertelt Joan Colet, ontwikkelingsingenieur interieurbekledingen bij Seat. Het initiatief voor het gebruik van Oryzite is een van de projecten die worden voorgesteld op de tweede editie van de Seat Innovation Day, die plaatsvindt op 28 en 29 oktober.(Belga)

