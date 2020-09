Seat voegt een waaier aan nieuwe features en verbeteringen toe aan zijn gamma om het nog aantrekkelijker te maken.

Zo krijgt de elektrische stadswagen Mii electric nu ook standaard DAB+-radio. Deze technologie geeft toegang tot een groot aantal radiostations met een nog betere audiokwaliteit. Verder vergroot de Arona zijn connectiviteit door gebruik te maken van Seat Connect. De technologie brengt een nieuw peil van digitalisering waardoor klanten meer van hun geconnecteerde leven in de wagen kunnen brengen en toegang krijgen tot de functies via het infotainmentsysteem van de wagen.

De Ibiza heeft dan weer recht op een nieuwe aandrijflijn en meer connectiviteit. Seat voorziet een sportievere 1.5 TSI-motor (150 pk) met een 7-traps DSG en komt op die manier tegemoet aan de vraag naar een sportievere versie. Met Seat Connect krijgt de technologie een nieuw peil van digitalisering, met connectiviteit in en buiten de wagen met onlinegebaseerde navigatiefuncties en diensten, Full Link met Android Auto en Apple CarPlay en spraakherkenning. De productie van de gloednieuwe Leon is begonnen en meteen zijn er al nieuwe opties voorzien, waaronder nieuwe 18-duimse gefreesde aero-velgen en een 230V-stopcontact in de koffer.

Wat de SUV's betreft, krijgt de Ateca een opgefriste look, een verbeterde connectiviteit, een uitgebreidere uitrusting en meer rijhulpsystemen, zoals Predictive Adaptive Cruise Control, Emergency Assist, Pre-Crash Assist, Travel Assist en Side & Exit Assist. Tenslotte voorzag Seat de Tarraco van een waaier aan updates met een lichte restyling van het koetswerk en het interieur, een verbeterde connectiviteit en de toevoeging van een voorwielaangedreven 2.0 TDI 150 PK DSG-versie.(Belga)

