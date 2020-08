Voor zijn 70e verjaardag zet het Spaanse merk 16 modellen in de kijker die een mijlpaal betekenden in de bedrijfsgeschiedenis.

Het is onmogelijk hier alle speciale modellen die Seat ooit ontwikkelde te vermelden, en daarom selecteerden we er enkele bijzondere. Zo werd bijvoorbeeld in 1956 op basis van het eerste model van Seat de 1400 Visitas ontwikkeld. Zijn naam zegt het eigenlijk al in het Nederlands: 1400 'Bezoeken'. Geen deuren, geen dak: de 1400 Visitas was ideaal om belangrijke bezoekers door de Seat-fabriek te vervoeren. In 1964 werd de Seat 600 dan weer gebruikt als een auto voor VIP's in de fabriek. Niemand kon vermoeden dat deze kleine stadswagen had gediend voor de Seat Savio. Het Italiaanse Carrozzeria Savio bracht het verrassende ontwerp van Pietro Frua in de praktijk. Dat bestond uit een minibusje met drie zitrijen op een wielbasis van amper 2 meter, waardoor de Savio eenvoudig langs de assemblagelijnen kon maneuvreren. Het glazen dak bood een uitstekend uitzicht, maar op verzoek van Seat maakte Savio hem nog exclusiever: het dak kon worden verwijderd, waardoor hij een cabrio-minibusje werd. Verder was de Marbella pick-up een hippe blikvanger. Het was een meer eenvoudige en haalbare versie dan de Marbella Playa concept, die evenmin in productie ging. Het meest opvallende element was dat het laadruim enkel door een beschermrooster van het interieur werd gescheiden. Veel recenter is Ateca "Mattracks". Die was gebouwd voor een persvoorstelling in 2017 ter gelegenheid van de Seat Ateca Snow Experience. De wielen van een Ateca 2.0 TDI 190 pk 4Drive werden vervangen door een set sneeuwrupsbanden gemaakt door Mattracks. Hij is verhoogd en extreem verbreed waardoor de sneeuw zijn natuurlijke omgeving is, maar hij is wel goedgekeurd om op de openbare weg te rijden.

(Belga)

