Seat is al enkele jaren goed bezig. Het kleine Spaanse dochtermerk van het grote Volkswagen breidt zijn gamma gestaag uit met attractieve modellen die waar voor hun geld bieden. Het verkoopt daardoor meer auto's én maakt meer winst. Seat wil nog meer, het wil een pioniersrol vervullen op het vlak van stads- en elektromobiliteit. De gedaanteverwisseling is ook terug te vinden op het Autosalon.

Eerst een stukje geschiedenis, die van Seat gaat terug tot 1950. Op vraag van dictator Franco richten enkele bankiers en industriëlen het Spaanse automerk op. Het land bezit geen eigen automerk meer, de Spanjaarden zijn aangewezen op importauto's uit Frankrijk en Italië. In november 1953 rolt in Barcelona de eerste Seat 1400 van de band. Het gaat om een copy-paste van een bestaand Fiat-model. De deal is er gekomen na de belofte enkel voor de Spaanse markt te produceren.

VW-technologie geeft Seat vleugels

Begin van de jaren tachtig komt er onverwacht een einde aan de Spaans-Italiaanse samenwerking. Seat moet op zoek naar een nieuwe partner én vindt gehoor bij Volkswagen - na een interventie van Roland D'Ieteren, toen al invoerder van Seat in ons land. In 1984 maakt de Ibiza zijn debuut; de baseline van het eerste model van de nieuwe alliantie verraadt zijn roots... powered by Porsche. Voor het design tekent de Italiaanse grootmeester Giugiaro. Van de eerste generatie Ibiza worden in vier jaar tijd 1,3 miljoen exemplaren verkocht.

In 1986 wordt Volkswagen meerderheidsaandeelhouder van Seat. Begin van de jaren negentig neemt Seat in Martorell een gloednieuwe fabriek in gebruik. Gelijktijdig komt de tweede generatie Ibiza op de markt die is uitgerust met de revolutionaire 90 pk TDI-dieselmotor van VW. In 1999 slaat Seat de Italiaanse topdesigner Walter de Silva aan de haak en dat blijft niet zonder gevolgen. Hij ontwerpt een nieuwe designlijn die het sportief karakter van het merk beklemtoont. Het Duitse moederhuis maakt daarnaast middelen vrij om nieuwe modellen te ontwikkelen op basis van de VW-platformarchitectuur die ook wordt gebruikt door Audi en Skoda.

Nieuwe mensen, nieuwe modellen

Alle inspanningen ten spijt blijft Seat verlies maken en dat zint de VW-top in Duitsland niet. Die is het Spaanse dochterbedrijf liever kwijt dan rijk en lonkt al met één oog naar Alfa Romeo. Maar zover komt het uiteindelijk niet. De Spaanse regering biedt fiscale voordelen aan in ruil voor het behoud van jobs. In een poging het roer om te gooien, stuurt Volkswagen enkele van zijn topmensen naar Spanje. Die moeten de efficiëntie van de fabriek in Martorell naar een hoger niveau tillen en nieuwe modellen op de sporen zetten.

De lancering van de Ateca in 2017 is de voorbode van een groot modellenoffensief in het SUV-segment dat een voorlopig einde krijgt met de introductie van de Tarraco en Arona. Seat kan op die manier een graantje meepikken van de groei van de SUV-verkoop.

De Seat-modellen staan op VW-platformen en gebruiken dezelfde onderdelen. Ook op het vlak van infotainment- en assistentiesystemen profiteert Seat van de synergiën met Volkswagen waardoor alle Seat-modellen nu ge-upgradet kunnen worden tot het niveau van Audi en VW. Niet alle opties zijn even zinvol, bovendien jagen ze de prijs de hoogte in. Maar de klant is koning en die ziet de auto van zijn dromen hoe langer hoe meer als een verlengstuk van zijn eigen leef- en droomwereld. Voor accessoires en systemen die het gebruiksgemak en comfort ten goede komen én de emotionele band met eigen auto verhogen, is die graag bereid een boterham minder te eten.

Uit de rode cijfers

De lancering van de Ateca luidt een nieuwe episode voor Seat. Dat wil, kan én moet het dynamische en modieuze volumemerk van de Volkswagen-groep worden. Het niveau van afwerking en de kwaliteit van de gebruikte materialen laten geen twijfel bestaan over de ambities van Seat. Bovendien gebruikt Volkswagen dochtermerk Seat geregeld als proeftuin voor toekomstige modellen en technologische innovaties.

Nog belangrijker is de vaststelling dat Seat al enkele jaren uit de rode cijfers is. Dat is de verdienste van Luca de Meo (52) die achtereenvolgens bij Renault, Toyota, Fiat, Alfa Romeo en Audi aan de slag was vooraleer hij in de nasleep van dieselgate overstapte naar Seat en daar een nieuwe wind liet waaien die voelbaar is tot op de hoofdzetel van Volkswagen in Duitsland.

Stads- en elektromobiliteit

Binnen Volkswagen Group wordt Seat gemandateerd om een pioniersrol te vervullen op het vlak van stads- en elektromobiliteit, de Meo en zijn team nemen de opdracht ter harte. Het Spaanse automerk ondergaat in geen tijd een opmerkelijke gedaanteverwisseling: in plaats van rood kleurt Seat nu groen.

Die transitie is ook terug te vinden op de Seat-stand in Brussels Expo. Zo krijgt elke particuliere of professionele klant bij aankoop van een Seat Mii-electric op het autosalon een gratis EDI-laadstation. 'Het niet-beschikken over een vlot toegankelijke laadinfrastructuur blijkt voor potentiële klanten vaak een struikelsteen om een elektrische auto te kopen. Seat België reikt die nu een hand: de audit van de elektriciteitsinstallatie en het plaatsen van het niet-geconnecteerde laadstation zijn gratis. De klant moet enkel voorzien in de effectieve aansluiting van de laadpaal,' dat zegt CEO Geert Van Leeuw. 'De elektrisch aangedreven Mii vormt een bestanddeel van onze visie op groene stadsmobiliteit zoals Seat die concrete gestalte wil geven in het stedelijk gebied van Barcelona.'

Geert Van Leeuw ziet nog groeipotentieel voor Seat in de fleetmarkt © Patrick Theunissen

De Seat Tarraco is vanaf nu ook leverbaar met een 1.5 turbobenzinemotor met een vermogen van 150 pk in combinatie met een DSG-automaat. © Patrick Theunissen

Daar krijgt de Mii het gezelschap van een e-step en e-scooter. Die laatste komt dit voorjaar op de markt en vormt het sluitstuk van een totaalconcept dat moet uitmonden in een oplossing voor de ernstige mobiliteitsproblemen in Barcelona. En bij uitbreiding in alle metropolen.

Dit jaar lanceert Seat 5 nieuwe hybridemotoren en 2 nieuwe elektrische modellen waaronder de el- Born, een vijfdeurs hatchback met vijf volwaardige zitplaatsen en een vermogen van 150 pk. De wagen is uitgerust met een 62 kWh-accu en beschikt over een WLTP-actieradius van 420 kilometer. Via een 100 kW DC-supercharger kan in driekwart uur 80 procent van de batterijcapaciteit worden opgeladen. De el-Born is genoemd naar een iconische wijk van Barcelona.

8 jaar gratis CNG-tanken

Belangrijk nieuws voor de Belgische fleetklanten is de implementatie van een 1.5 turbobenzinemotor met een vermogen van 150 pk en DSG-automaat op de Tarraco. Geert Van Leeuw : 'Vorig jaar hebben wij 10.700 wagens verkocht, ons streefcijfer is 15.000. Om dat te kunnen bereiken, moeten wij onze positie op de fleetmarkt versterken. Daar zie ik voor Seat nog veel groeipotentieel. Op de CNG-markt staan we sterker dan wie ook en we willen die positie consolideren. Klanten die in januari een Seat Ibiza, Arona of Leon op CNG kopen, krijgen een extra korting waardoor de factuurprijs overeenkomt met die van een gelijkaardige benzineversie. Tijdens de salonperiode maken die kopers bovendien kans op één van de zeven DATS24-tankkaarten ter waarde van 4.200 euro, wat overeenkomt met 8 jaar gratis brandstof (berekend op een gemiddeld verbruik van 3,5 kg/100 km en 15.000 km/jaar). Op die manier proberen we de Spaanse zon naar hier te halen.'

Seat eScooter © /

