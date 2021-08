Seat komt met een update voor de bestaande Ibiza en Arona. Deze modellen, en dan vooral de Arona, zijn voor Seat de belangrijkste auto's binnen het aanbod want ze vertegenwoordigen ruim 40% van het verkoopvolume.

De Ibiza wordt sinds 1984 verkocht en de versie die we vandaag kennen is de vijfde generatie die al sinds 2017 op de markt is. Vandaar de opfrisbeurt die ook de Arona te beurt valt. De nieuwste versies zijn te herkennen aan de hertekende koplampen die 100% ledtechnologie gebruiken en passen in de nieuwe bumper met aangepast radiatorrooster. Verder komt er een aangepast Seat-logo en de modelnamen (Ibiza of Arona) staan in handschrift op de kofferklep.

Ook binnenin wordt de compacte Seat grondig herzien met een vernieuwd dashboard dat voortaan is uitgerust met een digitale tellercluster op een 10 inch scherm. Centraal op het dasboard komt een zwevend, centraal aanraakscherm (9,2 inch) voor het infotainment dat compatibel is met Android Auto en Apple CarPlay. De gebruiker kan de kleur van de sfeerverlichting zelf kiezen.

De basisversie krijgt een 1.0 driecilinder benzinemotor die 80 pk levert. Er bestaan ook turboversies die 95 of 110 pk sterk zijn. De krachtigste variant is de 1.5 TSI viercilinder die 150 pk biedt. Diesels zijn al enkele jaren uit het gamma verdwenen, maar Seat heeft met de 1.0 TGI-versie (90 pk) op CNG (gecomprimeerd aardgas) wel een bijzonder interessant alternatief omdat de brandstofkost van de CNG-motor zeer laag blijft.

De vernieuwde Ibiza en Arona zullen nog deze zomer in de showrooom staan.

