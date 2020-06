In 2016 lanceerde Seat de Ateca, een compacte SUV die de Spaanse VW-dochter geen windeieren legde, want er werden inmiddels ruim 300.000 exemplaren van verkocht. Vandaag is het tijd voor een zachte evolutie die vooral nieuwe technologie omvat.

De aanpassingen voor modeljaar 2020 merk je vooral aan de nieuwe neus en de achterbumper. Hij werd ook 1,8 cm langer, maar dat is optisch nauwelijks te zien. De full led koplampen en de achterlichten met dezelfde technologie zorgen voor een zelfverzekerde look. Er komt ook een bijkomend afwerkingsniveau (XPERIENCE) dat de offroad eigenschappen in de verf zet middels zwarte bumpers en wielkastlijsten. Binnenin gaat Seat digitaal met de Digital Cockpit en infotainment dat nog meer connectiviteit biedt. Binnenin de wagen wordt Android Auto en Apple CarPlay voorzien en via SEAT CONNECT komen er nog meer gepersonaliseerde diensten binnen handbereik. Met een app op de smartphone heeft de gebruiker ook van buitenaf toegang tot zijn voertuig (status, parkeerlocatie, ontgrendelen op afstand, enz¿) Onder de motorkap voorziet de Spaanse constructeur drie benzinemotoren (1.0 met 110 pk, 1.5 met 150 pk of de 2.0 van 190 pk). Die laatste wordt altijd met vierwielaandrijving en DSG-versnellingsbak geleverd. Gezien de grote proporties van de SUV kiezen de meeste klanten echter voor een zuinige dieselmotor. De compacte 1.6 TDI werd vervangen door een tweeliter die 115 of 150 pk levert. (Belga)

