Ten gevolge van de coronacrisis heeft het Spaanse automerk besloten de garantie te verlengen voor de voertuigen die het einde van de waarborgtermijn bereikten in maart, april en mei 2020.

Seat, dat deel uitmaakt van de VW Groep, maakte bekend dat het heeft besloten de garantieperiode met drie maanden te verlengen voor de voertuigen die het einde van deze termijn bereikten in maart, april en mei 2020. Het was namelijk mogelijk dat de eigenaars door de beperkingen tijdens de lockdownperiode niet in staat waren geweest om een officiële verdeler te bezoeken voor het noodzakelijke onderhoud van hun wagen. Daarom besloot de constructeur uit het Spaanse Martorell de garantieperiode met drie maanden te verlengen voor de klanten die het einde van deze termijn bereikten tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020. Deze uitbreiding van de garantie is volledig gratis voor de Seat-rijders en geldt zowel voor de contractuele garantie van nieuwe voertuigen als voor de verlengingen ervan. (Belga)

