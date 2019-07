De derde generatie van de Seat Leon kwam in 2012 op de markt en sindsdien slaagde het Spaanse VW-merk erin al 1 miljoen exemplaren aan de man te brengen.

De Leon is al enige tijd het succesnummer in het gamma en wordt door Seat bestempeld als de "Formula Leon", die de klanten overtuigt door een sterke combinatie van design en functionaliteit. De Leon nam de rol van best verkochte model over van de Ibiza, de vroegere kaskraker van de Spaanse constructeur.

De huidige generatie van de Seat Leon werd getekend, ontworpen en geproduceerd in het Spaanse Martorell en rust op het modulaire MQB platform van de Volkswagen Groep, waarin bijna 800 miljoen euro werd geïnvesteerd. Volgens Seat-baas Luca de Meo "is de Leon, en zeker de derde generatie, de pijler van het merk, die door klanten over de hele wereld wordt gewaardeerd en zorgde voor de transformatie van het merk dat in 2018 517.600 voertuigen wist te verkopen".

De eerste generatie van de Seat Leon werd in oktober 1999 gelanceerd, zodat dit jaar de 20e verjaardag van dit model wordt gevierd. In totaal werden al 2.210.712 stuks van de Leon verkocht: 534.797 van de eerste generatie, 675.915 van de tweede generatie en reeds 1 miljoen van de huidige, derde generatie. De meeste exemplaren werden afgezet in Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.(Belga)