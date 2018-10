Seat Tarraco wordt bij VW geproduceerd

Het is logisch dat binnen een grote autogroep heel wat technologie en knowhow tussen de merken onderling wordt uitgewisseld. Zo staat de nieuwe grote SUV van Seat op het MQB-platform dat reeds dienst doet voor de Tiguan en de Kodiaq van de respectievelijke zustermerken Volkswagen en Skoda. De Tarrraco kreeg uiteraard een eigen look en vervolledigt het SUV-aanbod van het Spaanse merk naast de Ateca en de Arona.

Dit nieuwe model wordt echter niet in het thuisland geproduceerd, maar wel in de fabriek van Wolfsburg waar het broederlijk van de band rolt naast de Volkswagens Tiguan en Touran. Daarmee produceert deze site voor het eerst in twintig jaar weer een model van een ander merk uit de groep. Deze beslissing is een stap naar multimerkenproductie om de capaciteitsbenutting in de hoofdfabriek van Volkswagen te optimaliseren. Dr. Andreas Tostmann, lid van de raad van bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor productie, verklaart: "Een competent, wereldwijd toonaangevend productienetwerk voor de hele groep vormt een van de sterkste hefbomen om onze efficiëntie te vergroten. De Seat Tarraco toont hoe de verschillende fabrieken in het productienetwerk van de groep in de toekomst tegelijkertijd modellen voor meerdere merken van de groep zullen bouwen."

Het is al de vijfde keer dat de hoofdfabriek van Volkswagen in Wolfsburg een model voor een ander merk van de groep bouwt. Zo rolde de Seat Arosa er van 1996 tot 1998 van de band. Daarnaast bouwde het personeel in Wolfsburg ook de Audi 50 van 1974 tot 1978, de Audi 80 van 1994 tot 1998 en de Audi 100 van 1993 tot 1997.(Belga)