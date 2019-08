De nieuwste telg uit het Seat SUV-gamma, de Tarraco, zal binnenkort (vanaf 2020) ook beschikbaar zijn in een plug-in hybride versie. Een dergelijke motorisatie is essentieel voor het succes van dit model en de ambities die het Spaanse merk van de Volkswagen Groep koestert.

Seat wil met deze motorisatie een topversie aanbieden die ook enkel zal worden aangeboden in het FR-afwerkingsniveau (sportieve esthetische details, sportstoelen en 19- of zelfs 20-duimsvelgen). Deze plug-in hybrid levert een systeemvermogen van 245 pk dankzij de 1.4 TSI van 150 pk in combinatie met een elektromotor die 116 pk biedt. Ondanks het aanzienlijke gewicht spurt de Tarraco PHEV in amper 7,4 seconden van 0 naar 100 km/u en hij haalt een topsnelheid van 217 km/u. Deze Seat biedt een alternatief voor diverse Duitse premium SUV's en maakt ook een vuist tegen de DS 7 Crossback e-Tense of zelfs de toekomstige hybride modellen van de Peugeot 3008 en de 5008. Door de diverse rijmodi krijgt de bestuurder de keuze om te genieten van het gecombineerde potentieel, men kan ook de elektrische energie sparen om zuiver elektrisch in de stad te rijden, of om het verbruik van de verbrandingsmotor te drukken. Onder de koffervloer wordt de 13 kWh krachtige batterij gemonteerd. Wie zuiver elektrische wil rijden, komt met deze accu tot 50 km ver. Hoewel de Seat Tarraco PHEV pas volgend jaar op de markt komt, zal de Seat Tarraco PHEV de blikvanger zijn van de Seat-stand op de volgende Frankfurt Motor Show. (Belga)