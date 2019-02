Seat stelt "5G connected car" voor

Het Mobile World Congress (MWC) is 's werelds belangrijkste evenement inzake mobiele technologie en connectiviteit dat nu al voor het vijfde jaar op rij in Barcelona wordt gehouden. Daar plant Seat de wereldpremière van een voertuig dat een doorslaggevend verschil zal maken in de stedelijke micromobiliteitsstrategie. Deze 5G Connected Car werd in samenwerking met Telefónica en 5G Barcelona ontwikkeld als mobiliteitsplatform voor autonoom rijden.

Seat CEO Luca de Meo stelt dat: "De mobiliteit aan het veranderen is met als gevolg dat ook onze rol van fabrikant en mobiliteitsleverancier wijzigt. Wij moeten in staat zijn om nieuwe mobiliteitsplatformen die een sleutelrol zullen spelen in de steden van de toekomst, te beheren en aan te bieden. Seat is verregaand betrokken in verscheidene projecten van dit type en het MWC vormt de perfecte achtergrond om die projecten aan de wereld voor te stellen."

Binnen het kader van het 5G Barcelona-project dat Barcelona wil promoten als een van de toonaangevende Europese hoofdsteden van 5G-technologie zullen Seat en Telefónica samen een piloottest lanceren van de 5G connected car. Dit initiatief zet, als een eerste stap naar coöperatief autonoom rijden, in op de communicatie tussen de auto, de omliggende infrastructuur en andere auto's.(Belga)