Het nieuwe Test Center Energy is een investering van meer dan 7 miljoen euro. Voertuigen, celmodules en batterijgroepen kunnen hier worden getest op een oppervlakte van 1.500 vierkante meter met een testcapaciteit van 1,3 megawatt.

Seat gaat door met zijn engagement om te elektrificeren. Met dat doel in het achterhoofd is het bedrijf de werken begonnen aan zijn toekomstige Test Center Energy (TCE), het nieuwe labo voor autobatterijen dat in de Seat-fabriek in Martorell wordt gevestigd. Met een investering van meer dan 7 miljoen euro zal het nieuwe centrum diverse energiesystemen voor elektrische en hybride modellen ontwikkelen en testen. Met een testcapaciteit die kan pieken op 1,3 MW wordt de faciliteit een uniek en baanbrekend batterijlaboratorium in Spanje. De bouw van het TCE maakt deel uit van het investeringsplan van 5 miljard euro dat het bedrijf onlangs heeft aangekondigd.

Het nieuwe TCE vervoegt het labo voor batterijen met lage, middelhoge en hoge spanning, dat het bedrijf in 2010 oprichtte. Het toekomstige gebouw zal klaar zijn in april 2021 en heeft een oppervlakte van ongeveer 1.500 vierkante meter. Het omvat verschillende testruimtes voor de evaluatie van celmodules met lithium-iontechnologie, batterijen onder middelhoge en hoge spanning en verschillende opladers die worden gebruikt in het hele gamma van elektrische modellen. Er zijn ook plannen voor meerdere klimaatkamers waar de batterijen en modules onder extreme temperatuuromstandigheden kunnen worden getest, zodat de verschillende omgevingen kunnen worden gesimuleerd die een auto kan tegenkomen tijdens zijn levenscyclus.

Er komt ook een hoogtechnologisch elektronicalabo om prototypes te ontwikkelen en produceren en om interfaces te bouwen voor de testsystemen. Daarnaast wordt een atelier ingericht dat specifiek is ontworpen en uitgerust om tests uit te voeren op geëlektrificeerde voertuigen, met een capaciteit om aan tot zes wagens tegelijk te werken. (Belga)

