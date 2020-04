Seat werkt samen met de Spaanse gezondheidszorg en maakt nu automatische beademingstoestellen met aangepaste motoren van ruitenwissers.

De lijn van de Seat Leon in de fabriek van Martorell is vrijwel onherkenbaar. Vandaag worden er geen auto's meer gemaakt. In plaats van auto's worden er nu in volle COVID-19-crisis automatische beademingstoestellen gemaakt in samenwerking met de gezondheidszorg. De omschakeling van de productie van auto's naar beademingstoestellen in een recordtijd is het resultaat van het intensieve werk van vele Seat-medewerkers en een zeer krachtige drijfveer: solidariteit. "Iedereen die aan het project meewerkt is gemotiveerd omdat we dankzij onze knowhow levensreddend materiaal in massa kunnen produceren", legt Nicolás Mora van de productie-eenheid van Seat Martorell, uit. De activiteiten vielen dus niet volledig stil bij Seat. Sinds het begin van de COVID-19-crisis werden er verschillende initiatieven genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer bepaald om materiaal en apparatuur te produceren waar er vanuit ziekenhuizen een grote vraag naar is, zoals beademingstoestellen. Een team ingenieurs ging aan de slag en ontwierp verschillende prototypes, 13 in totaal, voordat het definitieve model werd geproduceerd. De sleutel lag bij de ruitenwisser. Het project krijgt vorm met tandwielen die geprint zijn bij Seat, de assen van de versnellingsbak en de aangepaste motor van een ruitenwisser. Het doel was om beademingstoestellen van de grootste kwaliteit te maken. Het resultaat is de OxyGEN dat werd ontworpen in samenwerking met Protofy.XYZ. De toestellen worden geassembleerd in de Seat-vestiging. (Belga)

