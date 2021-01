Het Seat Smart Quality-team gebruikt een Eye-Tracker bril om de blik van de bestuurder te volgen door middel van infraroodsensoren, camera's en algoritmen.

"Weten waar een gebruiker kijkt, helpt om een meer intuïtieve en veilige interactie met apparaten zoals infotainment te realiseren", weet de Spaanse constructeur. Tijdens het rijden moet er natuurlijk vooral naar de weg gekeken worden. Daarom is het voor de veiligheid zo belangrijk dat alles wat gezocht wordt op de centrale console van het infotainmentsysteem, in één oogopslag kan gelokaliseerd worden, van het navigatiesysteem tot de airco of de radio.

"We moeten een minimale interactietijd met het scherm garanderen en daarom moet de informatie daar zijn waar gebruikers intuïtief zoeken", zegt Rubén Martínez, hoofd van de afdeling Smart Quality van Seat.

Camera in het montuur

Daarom is er nu een innovatief systeem: Eye-Tracking. Dit is een technologie die een computer in staat stelt om te weten waar iemand naar kijkt. Dat gebeurt door middel van een bril met infraroodsensoren in de lenzen en een camera in het midden van het montuur. "De sensoren detecteren de exacte positie van de iris, terwijl alles wat de gebruiker ziet geregistreerd wordt", legt Rubén uit.

Een complex 3D-oogmodelalgoritme verwerkt al deze gegevens en krijgt het exacte gezichtspunt. Deze technologie geeft heel nauwkeurige informatie over de menselijke interactie met allerlei apparaten. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het gebruik van mobiliteitsapps te analyseren. "We weten waar gebruikers informatie verwachten, zoals het batterijniveau of het aantal kilometers", voegt het hoofd van Smart Quality er aan toe.

