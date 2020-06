De Spaanse autoconstructeur Seat wil zijn aanbod diversifiëren door binnenkort op de enkele scooters en steps aan het gamma toe te voegen. Deze tweewielers worden onder de merknaam MÓ gecommercialiseerd.

De scooter heeft een elektromotor in de naaf van het achterwiel met een vermogen van 9 kW, het equivalent van een van 125 cc-scooter met verbrandingsmotor. De e-scooter levert bovendien 240 Nm aan koppel waardoor hij een topsnelheid van 100 km/u haalt en van 0 naar 50 km/u accelereert in 3,8 seconden. Het rijbereik op één batterijlading bedraagt 125 km en dankzij de uitneembare lithium-ion batterij van 5,5 kWh kan men de batterij zelfs in een appartement opladen. Er is bovendien een ruime koffer onder het zadel voorzien waar ook twee helmen in passen. Seat biedt ook een delivery-versie (voor koeriersbedrijven) van deze scooter aan. De Seat MÓ eKickScooter 65 (step) is lichter en is geschikt voor lokaal gebruik. Dankzij de batterij van 551 Wh biedt die een rijbereik 65 km. Het comfort wordt verbeterd door tubeless banden (zonder binnenbanden) te monteren en is het achterwiel wordt een elektronische rem voorzien. De SEAT MÓ eKickScooter 65 belooft één van de sterkste en veiligste elektrische steps op de markt te worden. Met zijn 350 W motor haalt hij moeiteloos een snelheid van 20 km/u. (Belga)

