De nieuwe Seat Leon heeft een veiligheidsscore van vijf sterren gekregen van testorganisatie Euro NCAP. Een mooi resultaat omdat de testmethodes van Euro NCAP in 2020 nog uitdagender zijn geworden.

Een belangrijke wijziging in de testprocedure van Euro NCAP in 2020 is de invoering van een frontale crashtest met een bewegend obstakel tegen een bewegende auto. Die vervangt de test met een gedeeltelijke crash tegen een vervormbaar obstakel. Ook de zijdelingse impacts zijn geüpdatet doordat de test is verstrengd. En voor het eerst evalueert Euro NCAP ook een zijdelingse aanrijding langs de verste kant, met aandacht voor de bescherming van de bestuurder en de potentiële interactie tussen de bestuurder en de passagier voorin. Verder heeft Euro NCAP nog meer nadruk gelegd op de jongste generatie botspreventie- en rijhulpsystemen en heeft het nieuwe scenario's ingevoerd om AEB-technologie te evalueren, waaronder situaties met links of rechts afslaan op een kruispunt. Als onderdeel van de beoordeling van de rijhulpsystemen (Safety Assist) is een systeem ingevoerd ter evaluatie van functies die de status van de bestuurder in de gaten houden (Driver Status Monitoring systems). Die zijn ontwikkeld om vermoeidheid en verstrooidheid van de bestuurder te detecteren. Zowel de versies met verbrandingsmotor als de plug-inhybride varianten van de nieuwe Seat Leon zijn door Euro NCAP getest en kregen hoge scores op alle vlak: 92 procent voor de bescherming van volwassenen, 88 procent voor de bescherming van kinderen, 71 procent voor de bescherming van zwakke weggebruikers en 80 procent voor het onderdeel Safety Assist. (Belga)

Een belangrijke wijziging in de testprocedure van Euro NCAP in 2020 is de invoering van een frontale crashtest met een bewegend obstakel tegen een bewegende auto. Die vervangt de test met een gedeeltelijke crash tegen een vervormbaar obstakel. Ook de zijdelingse impacts zijn geüpdatet doordat de test is verstrengd. En voor het eerst evalueert Euro NCAP ook een zijdelingse aanrijding langs de verste kant, met aandacht voor de bescherming van de bestuurder en de potentiële interactie tussen de bestuurder en de passagier voorin. Verder heeft Euro NCAP nog meer nadruk gelegd op de jongste generatie botspreventie- en rijhulpsystemen en heeft het nieuwe scenario's ingevoerd om AEB-technologie te evalueren, waaronder situaties met links of rechts afslaan op een kruispunt. Als onderdeel van de beoordeling van de rijhulpsystemen (Safety Assist) is een systeem ingevoerd ter evaluatie van functies die de status van de bestuurder in de gaten houden (Driver Status Monitoring systems). Die zijn ontwikkeld om vermoeidheid en verstrooidheid van de bestuurder te detecteren. Zowel de versies met verbrandingsmotor als de plug-inhybride varianten van de nieuwe Seat Leon zijn door Euro NCAP getest en kregen hoge scores op alle vlak: 92 procent voor de bescherming van volwassenen, 88 procent voor de bescherming van kinderen, 71 procent voor de bescherming van zwakke weggebruikers en 80 procent voor het onderdeel Safety Assist. (Belga)