Ook het Spaanse VW-merk biedt een digitaal alternatief voor de het Autosalon van Brussel, dat is geannuleerd omwille van de coronamaatregelen.

Net zoals de meeste merken kozen ook Seat en Cupra ervoor om hun gamma en de speciale 'salonvoorwaarden' die traditioneel in de maand januari worden aangeboden voor te stellen in nieuwe virtuele showrooms. Daar kan ieder model van Seat en Cupra in detail worden bekeken.

Beelden in 360° en in hoge resolutie bieden een blik op het interieur en het koetswerk van ieder model. Zo kunnen klanten zich een goed beeld vormen van de auto waar ze informatie over zoeken of die ze willen configureren.

Deze online-aanpak wordt ook live ondersteund door medewerkers, net op een klassiek autosalon. Die medewerkers zijn dagelijks van 8 tot 22 uur beschikbaar via live- of videochat en staan ter beschikking om op alle productvragen te antwoorden. In de virtuele showroom kunnen klanten tenslotte ook een persoonlijke kortingvoucher downloaden en een testrit boeken bij een concessiehouder in de buurt.

