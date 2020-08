De nieuwe Seat Leon pakt uit met heel wat geavanceerde technologie en wacht de zware taak het succes van zijn voorgangers, waarvan twee miljoen exemplaren werden verkocht, verder te zetten.

Elk van de vier generaties van de Seat Leon zorgde voor innovatie, met behoud van hetzelfde DNA gedurende zijn meer dan 20-jarige geschiedenis. Ontworpen, ontwikkeld en gecreëerd in Barcelona delen ze allemaal dezelfde roots die van de Leon een steunpilaar van het merk heeft gemaakt. Met meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren is dit model zonder meer een succesnummer. "Dit is het model dat Seat op de automotive wereldkaart heeft gezet, dankzij zijn design, technologie en kwaliteit", zegt Isidre López, die verantwoordelijk is voor de Historic Car-collectie van Seat.

De eerste generatie van de Leon uit 1999, ontworpen door Giorgetto Giugiaro, betekende de intrede van Seat in het segment van compacte auto's. Het was een pionier op vele gebieden: de eerste auto van het merk die in twee fabrieken tegelijk werd gebouwd (Brussel en Martorell), verkrijgbaar met vierwielaandrijving en een zesversnellingsbak, en met 180 pk was hij ook de eerste Seat die de 150 pk overtrof.

In 2005 gaf Walter de Silva de tweede generatie een baanbrekend design. Hij zorgde voor een revolutie in een traditioneel klassiek segment, met de iconische zijblisters in zijn koetswerk en de verzonken handgrepen van zijn achterdeuren, waardoor de Leon oogde als een driedeursmodel. De derde generatie uit 2012 had een meer verfijnde uitstraling en was onmiddellijk te herkennen aan de LED-dagrijlichten, een primeur op een compacte auto. Deze generatie had ook een hoger uitvoeringsgamma dan haar voorgangers om een meer veeleisend publiek tevreden te stellen.

En de vierde generatie van de Leon, die dit jaar op de markt komt, is de technologisch meest geavanceerde Seat ooit. Het is niet alleen het eerste volledig geconnecteerde voertuig van het merk, maar het is ook innovatief op het gebied van veiligheid en verlichting. En dat alles met een design van Mesonero-Romanos dat hem een verbeterde look en meer karakter geeft, met behoud van zijn sportieve natuur.(Belga)

