Seat gaat de productie in zijn fabrieken vanaf 27 april hervatten. De Spaanse autofabrikant kiest daarbij nadrukkelijk voor een geleidelijke opstart, met inachtneming van verregaande voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid van de werknemers. Ook bij zustermerk Skoda gaan men stilaan weer aan de slag.

Een belangrijke reden voor het hervatten van de activiteiten is het herstellen van de werkgelegenheid bij Seat en bij toeleveranciers, om de economische impact van Corona COVID-19 op werknemers zoveel mogelijk te beperken. In lijn daarmee heeft Seat nauw contact met zijn grootste leveranciers, om de opstart van de productie zo goed mogelijk te coördineren.

"Nu we de moeilijkste fase van Corona COVID-19 achter ons hebben gelaten, zetten we de eerste stappen op de weg terug naar een normale situatie, zonder daarbij onachtzaam te zijn," licht Carsten Isensee van de Seat-directie, het hervatten van de productie toe. "We hanteren zeer strenge voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van onze werknemers te waarborgen, en een compleet veilige werkplek te garanderen. Daarbij hebben we besloten om een uitgebreid PCR testprogramma te lanceren, waarbij al onze 15.000 medewerkers de komende weken worden getest."

In de weken van 27 april en 4 mei start de productie met één shift voor elk van de drie productielijnen in de Seat-fabriek in Barcelona, waar de Ibiza, Arona, Leon en de Audi A1 worden gebouwd. In die periode produceert de fabriek zo'n 325 auto's per dag, een derde van de totale capaciteit. Vanaf 11 mei wordt er een extra shift toegevoegd en afhankelijk van de ontwikkeling van de Corona COVID-19 situatie verwacht Seat vanaf juni weer operationeel te zijn op het niveau van voor de crisis.(Belga)

