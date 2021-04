Na de Leon krijgt ook de Tarraco een plug-in hybride variant. Deze e-Hybrid heeft een vermogen van 245 pk, kan 49 km elektrisch rijden en verbruikt slechts 2l/100 km in de WLTP-cyclus.

De Tarraco e-Hybrid is de eerste geëlektrificeerde SUV van Seat. Deze plug-in hybride combineert een 1.4 benzinemotor en een elektromotor om in totaal 245 pk en 400 Nm koppel te leveren. Dankzij een 13 kWh batterijpakket dat onder koffervloer zit, heeft de Tarraco een zuiver elektrisch bereik tot 49 km (WLTP), wat ideaal is voor ritten in stedelijke gebieden.

De e-Hybrid is ook volledig geconnecteerd en biedt via de Connect-app specifieke functies zoals oplaadcontrole. Ondanks zijn zuinigheid zijn de prestaties niet mis: de spurt van 0 tot 100 km/u lukt in slechts 7,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 205 km/u.

De grote SUV van Seat krijgt een plug-inhybride variant © GF

Met deze variant wil Seat de marktpositie van zijn grote SUV verstevigen. "De Seat Tarraco e-Hybrid is een belangrijk model in ons gamma, want het is de tweede plug-in hybride auto van Seat ", zei Wayne Griffiths, voorzitter van Seat en Cupra. "De introductie van plug-in hybride technologie in de Tarraco stelt Seat in staat een efficiënter model af te leveren en onze ambitie is dat 25% van de Tarraco's die dit jaar verkocht worden PHEV's zijn."

De Seat Tarraco e-Hybrid is in Barcelona ontworpen plus ontwikkeld en wordt in Wolfsburg (Duitsland) geproduceerd. Deze SUV is verkrijgbaar als vijfzitter en met een voorwielaandrijving. De leveringen van de plug-in hybride Tarraco beginnen deze maand in heel Europa. In België bedraagt de basisprijs 47.250 euro voor de Xcellence-uitvoering en 48.250 euro voor de FR-versie.

De Tarraco e-Hybrid is de eerste geëlektrificeerde SUV van Seat. Deze plug-in hybride combineert een 1.4 benzinemotor en een elektromotor om in totaal 245 pk en 400 Nm koppel te leveren. Dankzij een 13 kWh batterijpakket dat onder koffervloer zit, heeft de Tarraco een zuiver elektrisch bereik tot 49 km (WLTP), wat ideaal is voor ritten in stedelijke gebieden.De e-Hybrid is ook volledig geconnecteerd en biedt via de Connect-app specifieke functies zoals oplaadcontrole. Ondanks zijn zuinigheid zijn de prestaties niet mis: de spurt van 0 tot 100 km/u lukt in slechts 7,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 205 km/u.Met deze variant wil Seat de marktpositie van zijn grote SUV verstevigen. "De Seat Tarraco e-Hybrid is een belangrijk model in ons gamma, want het is de tweede plug-in hybride auto van Seat ", zei Wayne Griffiths, voorzitter van Seat en Cupra. "De introductie van plug-in hybride technologie in de Tarraco stelt Seat in staat een efficiënter model af te leveren en onze ambitie is dat 25% van de Tarraco's die dit jaar verkocht worden PHEV's zijn."De Seat Tarraco e-Hybrid is in Barcelona ontworpen plus ontwikkeld en wordt in Wolfsburg (Duitsland) geproduceerd. Deze SUV is verkrijgbaar als vijfzitter en met een voorwielaandrijving. De leveringen van de plug-in hybride Tarraco beginnen deze maand in heel Europa. In België bedraagt de basisprijs 47.250 euro voor de Xcellence-uitvoering en 48.250 euro voor de FR-versie.