Seat participeert aan Europees project om biobrandstof te maken met methaangas dat afkomstig is van stedelijk stortplaatsen.

VW-dochter Seat heeft zich binnen de VW-groep opgewerkt tot CNG-specialist. De Spaanse constructeur biedt immers voor nagenoeg alle modellen een motorisatie op gecomprimeerd aardgas.

Het project Life Landfill Biofuel komt er deels op initiatief van de Europese Commissie die hernieuwbaar gas wil halen uit stedelijk afval. Bij het rotten van afval en plantaardige resten in het huishoudelijk afval ontstaat methaangas die op dit ogenblik gewoon in de atmosfeer terecht komt en tot op zekere hoogte het broeikasaffect vergroot. Europa wil dit proces beer beheren door het biomethaangas op te vangen en te gebruiken voor bijvoorbeeld automotive toepassingen. Er bestaan ook al vergelijkbare toepassingen waarbij men methaan wint uit dierlijke meststoffen. De gaswinning uit huishoudelijk afval is nieuw en wordt voor 55% gefinancierd door de Europese Commissie. Seat van zijn kant wil vooral onderzoeken in hoeverre dit gas geschikt is als autobrandstof. In theorie zou dit niet al te veel technische problemen mogen opleveren. Mocht dit lukken, zou Seat wel een CO2-neutrale mobiliteit kunnen aanbieden.

Binnen de VW-groep zijn er ook nog andere projecten die op een duurzame manier autogas opwekken. Audi heeft bijvoorbeeld een project waarbij ze CH4 (kunstmatig aardgas) genereren door groene stroom om te zetten in waterstof en die te laten verbinden met de opgevangen CO2 van de industrie.(Belga)