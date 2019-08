In de Seat fabriek van Martorell gebruikt de Spaanse constructeur voortaan twee robots die werken volgens de principes van artificiële intelligentie die passen in het 'Industry 4.0-project' van de productiesite.

Op de assemblagelijn waar de compacte modellen Seat Ibiza en Seat Arona worden gemonteerd werden recent twee cobots (of co-robots) geïntegreerd in het productieproces. Deze robotarmen werken in dezelfde omgeving als de arbeiders en passen zich automatisch aan het productieritme en de snelheid van de montageband aan. Deze tee 'collaboratieve' robots staan in om de belettering op de kofferklep van de voertuigen te kleven.

Via zuignappen nemen ze de letterstrip uit de voorraadbak, ze verwijderen de beschermfolie van de kleefstrip en gooien het plastic afval in een specifieke recyclagebak. Vervolgens positioneren de robotarmen de letters uitermate nauwkeurig dankzij de verfijnde cameratechnologie met artificieel zicht waarmee ze zijn uitgerust. De robots gebruiken precies voldoende drukkracht bij het aanbrengen van de typebenaming voor een prefecte hechting. De komst van de tee robots brengt het totaal aantal collaboratieve robots op de assemblagelijn in Martorell op 20. De fabriek is in staat om dagelijks 2.400 voertuigen te bouwen op een ritme van ongeveer 1 auto per 30 seconden.(Belga)