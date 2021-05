Seat gebruikt autonome wagentjes in productiesite

Gert Verhoeven journalist

In de Seat-fabriek van Martorell in de buurt van het Spaanse Barcelona zet de constructeur voor het eerst autonoom rijdende robotwagentjes in die samenwerken met het personeel.

Seat gebruikt in de Spaanse productiesite van Martorell autonome wagentjes die de werknemers moeten assisteren. © GF