Seat en Noveto testen innovatieve audiotechnologie

Noveto is partner van de Spaanse constructeur Seat voor dit project. Het merk ontwikkelde de Sowlo-technologie, die 3D-sensoren combineert met kleine luidsprekers om het geluid naar de oren van de passagier te sturen zonder dat anderen het kunnen horen. Dit systeem is in staat om elke beweging nauwkeurig te identificeren en het kan de persoon volgen die het geluid moet "ontvangen".

Met deze oplossing kunnen bijvoorbeeld ouders die vooraan zitten naar hun favoriete muziek luisteren, terwijl kinderen achterin kunnen genieten van een filmpje, zonder dat ze een hoofdtelefoon moeten gebruiken. Noveto vroeg een team om deze technologie in een Seat-voertuig te evalueren om de beste positie voor de verschillende componenten te bepalen.

Het is de bedoeling om specifieke gebruikssituaties in de auto te demonstreren, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder telefoongesprekken ontvangt terwijl andere passagiers naar hun muziek luisteren.(Belga)