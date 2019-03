Seat el-Born zet in op elektromobiliteit

De Seat el-Born wordt uitgerust met een high-density batterij die een capaciteit van 62 kWh heeft een rijbereik tot 420 km haalt volgens de officiële WLTP-cyclus.

De Spaanse fabrikant belooft een oplaadtijd van slechts 47 minuten om de batterij tor 80% bij te laden. Dat lukt uiteraard alleen via een ultrasnel oplaadstation. Het voertuig is compatibel met de snellaadtechnologie voor laden tot 100 kW. Onder de motorkap zit een elektromotor van 150 kW en de Seat accelereert van 0 tot 100 km/u in 7,5 seconden.

Deze Seat el-Born beschikt ook over een geavanceerd thermomanagementsysteem om het bereik van de auto in extreme weersomstandigheden te optimaliseren. Bovendien kan de warmtepomp van het voertuig het verbruik van elektrische verwarming drukken. De Seat el-Born is de eerste 100% elektrische auto die op het MEB-platform van de VW-groep wordt gebouwd. Hij leent zijn naam aan één van de belangrijkste wijken van Barcelona.(Belga)