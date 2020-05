Verplichte besparingen en SUV's die steeds belangrijker worden in de productmix zorgen ervoor dat constructeurs hun gamma moeten reorganiseren. Bij Renault zouden de Espace en Scénic sneuvelen.

Na een carrière van bijna 35 jaar kon de legendarische Espace het autolandschap verlaten. De huidige generatie zou rustig uitdoven, want er was geen opvolger gepland. Hoewel de laatste generatie al behoorlijk was afgeweken van het oorspronkelijke concept uit 1984, had het model nog slechts een kleine schare aanhangers.

Een Espace is duidelijk minder lucratief dan een SUV en ook zijn kleine broertje, de Scéni (gelanceerd in 1996) deelt hetzelfde lot. Om tegemoet te komen aan gezinnen die veel ruimte nodig hebben, zou Renault-versies met 7 zitplaatsen van de SUV-modellen lanceren zoals bijvoorbeeld de Kadjar. Deze informatie komt van het Duitse persagentschap reuters maar werd door Renault nog niet officieel bevestigd. Deze wending zou mogelijk gekoppeld zijn aan de staatsteun die Frankrijk heeft beloofd (omwille van de Covid-19-crisis). Het land wil drastische besparingen opleggen waardoor minder (of niet) rendabele modellen zouden worden geschrapt.

De huidige Espace kreeg recent nog een facelift ondergaan en blijft daarom een aantrekkelijke gezinswagen.(Belga)

