Samenwerking tussen Toyota en PSA evolueert

Vanaf eind 2019 zal PSA het assortiment bedrijfsvoertuigen dat voor Toyota Motor Europe (TME) wordt geproduceerd - en in Europa op de markt wordt gebracht onder de merknaam Toyota - uitbreiden met een C-Van uit de fabriek in Vigo (Spanje).

PSA en TME zijn in 2012 begonnen met hun samenwerking op vlak van middelgrote lichte bedrijfsvoertuigen. De Toyota Proace was de eerste en wordt geproduceerd door de PSA-site in Hordain (Noord-Frankrijk). Dat is een eerste belangrijke element, maar er is meer want Toyota zal vanaf januari 2021 de Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. productiesite overnemen. De fabriek is gevestigd in Kolín (Tsjechië) en men bouwt er de Toyota Aygo, de Citroën C1 en de Peugeot 108 uit de joint venture.

De fabriek wordt een dochteronderneming van TME en zal worden toegevoegd aan de zeven andere Europese productiesites van het Japanse concern. Deze vestiging in Kolín zal de huidige generatie compacte A-modellen voor de drie de merken blijven produceren.(Belga)